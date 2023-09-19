Взрывы в Харьковской области: ракетный удар

Дым после взрыва в ночном городе. Фото: google.com

РФ не прекращает обстрел Харьковской области. Так, в регионе сегодня ночью, 19 сентября, снова раздаются взрывы. Опасность повторного удара продолжается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:11. В Харьковской области раздается серия мощных взрывов. Перед этим воздушные силы сообщали о ракетной опасности в регионе.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 01:20. Сейчас в Украине идет воздушная тревога. Во многих областях есть угроза баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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