Взрывы в Харьковской области: ракетный удар
19 сентября 2023 01:06
обновлено: 01:21
Дым после взрыва в ночном городе. Фото: google.com
РФ не прекращает обстрел Харьковской области. Так, в регионе сегодня ночью, 19 сентября, снова раздаются взрывы. Опасность повторного удара продолжается.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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