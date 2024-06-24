Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Выключений будет больше — как завтра будут действовать графики отключения света в Харькове arrow

Выключений будет больше — как завтра будут действовать графики отключения света в Харькове

24 июня 2024 23:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Харькове 25 июня
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во вторник, 25 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света в Харьковской области 25 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 02:00 до 05:00 и с 12:00 и 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 25 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 25 июня. Фото: скриншот

Также Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 22 по 28 июня. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и временной промежуток, в течение которого отсутствует электроснабжение.

Информация о графиках отключения света в Харьковской области 22 июня. Фото: Харьковское ОВА
Информация о графиках отключения света в Харьковской области 22 июня. Фото: Харьковское ОВА

Напомним, в Yasno рассказали, что из-за российских атак в Украине сложилась критическая ситуация с генерацией электроэнергии. Сейчас даже импорт не помогает решить эту проблему.

Также мы сообщали, что в Украине между областями начали равномерно распределять лимиты потребления электроэнергии. Больше всего это нововведение будет влиять на киевлян.

Харьков
электроэнергия
Украина
Харьковская область
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
энергетика
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны