Графики отключения света в Харькове 25 июня

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 25 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключения света в Харьковской области 25 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 02:00 до 05:00 и с 12:00 и 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 25 июня. Фото: скриншот

Также Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 22 по 28 июня. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и временной промежуток, в течение которого отсутствует электроснабжение.

Информация о графиках отключения света в Харьковской области 22 июня. Фото: Харьковское ОВА

Напомним, в Yasno рассказали, что из-за российских атак в Украине сложилась критическая ситуация с генерацией электроэнергии. Сейчас даже импорт не помогает решить эту проблему.

Также мы сообщали, что в Украине между областями начали равномерно распределять лимиты потребления электроэнергии. Больше всего это нововведение будет влиять на киевлян.