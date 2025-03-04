Обстрел Харькова 4 марта — дрон попал в предприятие, пострадали троллейбусы

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российские оккупанты поздно вечером, 4 марта, атаковали дроном Харьков. Беспилотник попал в гражданское предприятие, повреждены два троллейбуса.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Игорь Терехов.

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Согласно сообщению Терехова, удар пришелся по гражданскому предприятию в Немышлянском районе.

"В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам", — написал он.

Мэр добавил, что по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, что около часа назад в Киевской области были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.

Также мы писали, что россияне атаковали дронами также и Одессу, в частности, критическую инфраструктуру. Часть города осталась без света, тепла и воды.