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Главная Харьков Восемь раненых и погибший: последствия вечернего удара по Харькову

Восемь раненых и погибший: последствия вечернего удара по Харькову

Ua ru
5 октября 2026 01:09
Эксклюзив
В результате атаки РФ на Харьков 4 октября пострадали как минимум восемь человек
Последствия обстрела Харькова 4 октября 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Вечером в субботу, 4 октября, армия РФ нанесла удар по Харькову. В результате атаки погиб мужчина средних лет. Известно о восьми раненых: некоторые из них находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Последствия удара по Харькову вечером 4 октября

Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко сообщил, что попадание произошло возле жилых домов — пять многоэтажек получили повреждения: разбило крыши и окна. Получили ранения восемь человек.

Последствия обстрела Харькова 4 октября 2026 года
Последствия атаки на Харьков вечером 4 октября 2026 года. Фото: Новини.LIVE

"Здесь расположены только жилые дома. Кроме того, производственное предприятие. Целились по гражданскому объекту... Видно, что есть попадания "Бандеролей". Их очень трудно перехватить, потому что они работают на очень низкой высоте над землей. Кроме того, скорость очень высокая", — отметил мэр.

Последствия обстрела Харькова 4 октября 2026 года
Последствия атаки на Харьков 4 октября 2026 года. Фото: Новини.LIVE

По его словам, когда на месте уже работали правоохранители, спасатели и местные жители, произошло повторное попадание. Раненых в результате этого удара нет.

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Машина после российского удара по Харькову 4 октября 2026 года
Автомобиль после российского обстрела Харькова 4 октября 2026 года. Фото: Новини.LIVE

"Рекомендация только одна — прислушиваться к воздушным тревогам и спускаться в подвальное помещение или в самое простое укрытие, которое есть", — подчеркнул Терехов.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил, что среди пострадавших — правоохранитель и женщина, которая ехала в машине вместе с мужем и собакой.

Обломки на месте попадания в Харькове 4 октября 2026 года
Обломки в Харькове на месте обстрела 4 октября 2026 года. Фото: Новини.LIVE

"Среди раненых есть полицейский... Погибший — это мужчина среднего возраста... Мужчина и женщина ехали в машине. У них была собачка — сейчас ее передадут в Центр обращения с животными", — отметил медик.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова сообщал, что вечером 4 октября россияне нанесли удар баражирующим боеприпасом "Бандероль" по многоэтажному дому в Харькове. Продолжается поисково-спасательная операция. После атаки загорелись административное здание и автомобили.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 4 октября армия РФ атаковала гражданский автомобиль в Золочеве в Харьковской области. Получили ранения мужчина и женщина. Обоих пострадавших госпитализировали.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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