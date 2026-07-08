Взрыв в пятиэтажке в Харькове унес жизни двух человек

Последствия удара по дому. Фото: Харьковская ОВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Утром 8 июля российские войска нанесли удар по Харькову. Под обстрелом оказался пятиэтажный жилой дом в Немишлянском районе. В результате атаки погибли два человека, ещё более 20 — пострадали. На месте продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко с места удара.

Погибшие и пострадавшие

В результате обстрела погибли два человека примерно 60-летнего возраста. Их личности еще устанавливаются. Среди 23 пострадавших 16 человек получили ранения. Это, в частности, мальчики в возрасте 17, 16 и 3 лет, а также 12-летняя девочка. Пятеро пострадавших остаются в больнице. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, ему проводят операцию. Еще семеро человек испытали острую стрессовую реакцию. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Начальник департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких сообщил, что тип боеприпаса пока устанавливается. Поэтому окончательные выводы будут сделаны после обследования места удара.

"Одно из средств поражения попало в многоквартирный дом на уровне пятого этажа. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают коммунальные службы, ГСЧС, полиция и служба экстренной медицинской помощи. Есть информация об одном человеке, который может находиться под завалами, но мы надеемся, что она не подтвердится", — сказал Богдан Гладких.

Разрушения после удара

В результате атаки в доме частично разрушен пятый этаж. Также повреждены два автомобиля, которые стояли рядом. Еще в одном месте попадания загорелось хозяйственное сооружение площадью 40 квадратных метров. Пожар уже локализован.

Экстренные службы продолжают расчищать завалы, проверяют, не остались ли под ними люди, и ликвидируют последствия российского удара.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска днём 7 июля нанесли авиаудар по Харькову управляемыми авиабомбами. Под удар попал Шевченковский район города. В результате атаки один человек погиб, еще более 10 обратились за помощью к медикам. Среди пострадавших есть дети.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 6 июля продолжили атаки по одному из газодобывающих объектов группы "Нафтогаз" в Харьковской области после ночного комбинированного удара по Украине. На объекте вспыхнул пожар, в результате атаки пострадал работник предприятия — ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.