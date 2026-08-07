Защита Харькова от дронов: Терехов о подготовке к зиме

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Харьков продолжает жить в условиях постоянных российских обстрелов и в то же время готовится к новому отопительному сезону и учебному году. В городе не планируют останавливать общественный транспорт во время тревог, но уже ввели новые протоколы безопасности. Также продолжается работа над защитой от FPV-дронов, строительством подземных школ и модернизацией систем энергоснабжения.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Обстрелы продолжаются

По словам мэра, ситуация в Харькове остается напряженной. Во время эфира в городе снова прозвучала воздушная тревога. Он отметил, что на этот раз взрывов не было, однако во время последних атак россияне нанесли удары по нескольким объектам, повредили частные дома, а пять человек получили ранения.

"Ситуация очень напряженная. Были попадания по нескольким объектам, повреждены частные жилые дома, пять человек получили ранения. Но сегодня, к счастью, ничего не произошло", — сказал Игорь Терехов.

Новые угрозы

Мэр отметил, что характер российских атак на Харьков изменился. Если раньше город в основном атаковали ракетами С-300, С-400, баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, то сейчас оккупанты все чаще используют комбинированные удары. Среди новых угроз он назвал FPV-дроны, которые все чаще применяют для атак на гражданские объекты, транспорт, автомобили с водой и другую инфраструктуру.

Несмотря на это, ограничивать движение транспорта в Харькове не планируют. Зато в городе уже ввели новые протоколы безопасности для водителей общественного транспорта. Они определяют порядок действий во время воздушной тревоги и места, где пассажиры могут быстро перейти в укрытия или станции метро.

"Мы не будем вводить ограничения на движение транспорта, потому что жизнь города должна продолжаться. Но уже разработали новые протоколы безопасности для водителей общественного транспорта", — отметил Терехов.

Защита от FPV

Мэр заявил, что город работает над комплексом мер по защите Харькова от FPV-дронов. Подробностей он не раскрыл, однако подчеркнул, что город уже реализовал ряд решений, которые помогли сократить количество вражеских атак. По его словам, к этой работе привлечены коммунальные предприятия, а меры безопасности продолжают совершенствоваться.

"Если бы мы не предприняли определённых шагов, FPV-дронов в Харькове было бы значительно больше. Мы не останавливаемся и будем работать дальше", — заявил Игорь Терехов.

Подготовка к зиме

В Харькове уже идет подготовка к новому отопительному сезону. Терехов призвал не поддаваться панике и заверил, что город делает все возможное, чтобы стабильно пережить зиму. По его словам, Харьков привлек средства из городского бюджета и от международных партнеров. Основной акцент делается на децентрализации тепло-, водо- и электроснабжения, чтобы сделать систему более устойчивой к возможным российским ударам.

"Мы готовимся к отопительному сезону. Нам нужна децентрализация тепло-, водо- и электроснабжения, и мы над этим работаем", — сказал мэр.

Новые подземные школы

Мэр сообщил, что Харьков продолжает развивать сеть подземных учебных заведений. По его словам, город уже построил девять таких школ, а 1 сентября планирует открыть еще одну. Кроме того, семь станций метро переоборудовали для обучения детей. В то же время Терехов подчеркнул, что в дальнейшем это направление требует поддержки со стороны государства, ведь возможности городского бюджета ограничены.

"Мы уже построили девять подземных школ. Первого сентября откроем ещё одну, а также переоборудовали семь станций метрополитена для обучения детей", — сообщил Терехов.

Обучение детей

По словам мэра, сейчас около 40% детей, остающихся в Харькове, уже имеют возможность учиться в смешанном формате. Этот показатель планируется постепенно увеличивать благодаря открытию новых безопасных пространств.

"Примерно 40% детей, находящихся в Харькове, уже учатся в комбинированном формате", — отметил Игорь Терехов.

Бюджет под давлением

Терехов признал, что городской бюджет работает в очень напряженных условиях. По его словам, Харьков одновременно финансирует восстановление, социальные программы, строительство подземных школ и поддержку Сил обороны. Он также сообщил, что город пока не получил государственной субвенции на восстановление, поэтому вынужден искать баланс между всеми расходами.

"Бюджет очень напряжен. Нам нужно находить средства и на восстановление, и на строительство школ, и на поддержку людей, и на помощь Вооруженным силам Украины", — подытожил Игорь Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области запускают новый проект по защите гражданского населения от FPV-дронов, в частности тех, которые работают через оптоволоконный канал. На его реализацию область уже выделила 7 млн грн. В целом проект может обойтись в 30 млн грн. Параллельно в регионе продолжают накрывать дороги антидроновыми сетками.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что категорически не поддерживает привлечение трудовых мигрантов в Украину. Он считает, что нехватку работников нужно решать прежде всего за счет украинцев. Речь идет о ветеранах, переселенцах, молодежи и людях старшего возраста. Кроме того, по его мнению, государство должно создать условия для возвращения украинцев, выехавших из-за войны.