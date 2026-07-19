Погода в Харьковской области 20 июля: жара и пожарная опасность

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 20 июля, Харьков и область будут находиться под влиянием теплой воздушной массы. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, слабый ветер и жаркую погоду. При этом в нескольких районах области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды для Харьковской области. Фото: скриншот

Погода в Харькове 20 июля

В Харькове завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+16 °C, днем — +29…+31 °C.

Погода в Харьковской области 20 июля

По области также прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 °C, днем воздух прогреется до +28…+33 °C.

Риск пожаров в Харьковской области

По данным синоптиков, 20 июля погодные условия будут способствовать высокой пожарной опасности.

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Высокий уровень ожидается в Коломаке, Лозовой, Слобожанском и Великом Бурлуке.

В Харькове, Изюме и Берестине сохранится средний уровень пожарной опасности.

Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Когда изменится погода

Уже 21 июля синоптики прогнозируют изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, местами значительные, а также грозы. Ветер сменится на северо-западный, 50–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °C, днем — +24…+29 °C.

В ночь на 22 июля еще возможны кратковременные дожди, местами образуется туман. Днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем — +22...+27 °C.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.