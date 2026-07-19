Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жара не спадает: прогноз погоды для Харькова на завтра

Жара не спадает: прогноз погоды для Харькова на завтра

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 19:06
Погода в Харьковской области 20 июля: жара и пожарная опасность
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 20 июля, Харьков и область будут находиться под влиянием теплой воздушной массы. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, слабый ветер и жаркую погоду. При этом в нескольких районах области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Спека не відступає: прогноз погоди для Харкова на завтра - фото 1
Прогноз погоды для Харьковской области. Фото: скриншот

Погода в Харькове 20 июля

В Харькове завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+16 °C, днем — +29…+31 °C.

Погода в Харьковской области 20 июля

По области также прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 °C, днем воздух прогреется до +28…+33 °C.

Риск пожаров в Харьковской области

По данным синоптиков, 20 июля погодные условия будут способствовать высокой пожарной опасности.

Читайте также:
  • Чрезвычайный уровень прогнозируется в Богодухове и Золочеве.
  • Высокий уровень ожидается в Коломаке, Лозовой, Слобожанском и Великом Бурлуке.
  • В Харькове, Изюме и Берестине сохранится средний уровень пожарной опасности.
Спека не відступає: прогноз погоди для Харкова на завтра - фото 2
Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Когда изменится погода

Уже 21 июля синоптики прогнозируют изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, местами значительные, а также грозы. Ветер сменится на северо-западный, 50–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °C, днем — +24…+29 °C.

В ночь на 22 июля еще возможны кратковременные дожди, местами образуется туман. Днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем — +22...+27 °C.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации