Погода в Харьковской области 20 июля: жара и пожарная опасность

Жара не спадает: прогноз погоды для Харькова на завтра
В воскресенье, 20 июля, Харьков и область будут находиться под влиянием теплой воздушной массы. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, слабый ветер и жаркую погоду. При этом в нескольких районах области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 20 июля
В Харькове завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+16 °C, днем — +29…+31 °C.
Погода в Харьковской области 20 июля
По области также прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 °C, днем воздух прогреется до +28…+33 °C.
Риск пожаров в Харьковской области
По данным синоптиков, 20 июля погодные условия будут способствовать высокой пожарной опасности.
- Чрезвычайный уровень прогнозируется в Богодухове и Золочеве.
- Высокий уровень ожидается в Коломаке, Лозовой, Слобожанском и Великом Бурлуке.
- В Харькове, Изюме и Берестине сохранится средний уровень пожарной опасности.
Когда изменится погода
Уже 21 июля синоптики прогнозируют изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, местами значительные, а также грозы. Ветер сменится на северо-западный, 50–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °C, днем — +24…+29 °C.
В ночь на 22 июля еще возможны кратковременные дожди, местами образуется туман. Днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем — +22...+27 °C.
Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.