Жара снова возвращается на Харьковщину: прогноз на завтра

Ребята идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области сохранится сухая и теплая погода. Во вторник столбики термометров вновь поднимутся до жарких отметок, однако синоптики уверяют, что уже со среды в регионе начнётся постепенное понижение температуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 11 августа

Во вторник, 11 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

По области: ночью температура воздуха составит +14…+19 °С, а днем воздух прогреется до +29…+34 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +16…+18 °С без значительных осадков. Днём ожидается солнечная и жаркая погода, а столбики термометров покажут +30…+32 °С.

Пожарная опасность в регионе

На фоне сухой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Харькове и Лозовой зафиксирован чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвёртый) уровень действует в Золочеве, Слобожанском, Великом Бурлуке и Изюме. Средний класс прогнозируют для Богодухова, а в Коломаке и Берестине угроза минимальна — там наблюдается низкий класс. Спасатели призывают жителей зон повышенного риска быть осторожными с огнем.

Прогноз на 12–15 августа

Жаркая погода продержится всего один день, после чего в регион придет ощутимая прохлада:

12 августа: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, а днём снизится до +24…+29 °С.

13 августа: сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночная температура опустится до +10…+15 °С, а днём ожидается комфортное тепло в пределах +21…+26 °С.

14 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +9…+14 °С, днём столбики термометров покажут +21…+26 °С.

15 августа: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха составит +9…+14 °С, а днем прогреется до +21…+26 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.