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Главная Харьков Жара спадает: прогноз погоды на Харьковщине на завтра

Жара спадает: прогноз погоды на Харьковщине на завтра

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 18:13
Погода в Харькове на завтра: 12 августа ожидается ослабление жары
Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится сухая погода, однако летняя духота начнет постепенно уходить из региона. Уже в среду жара заметно ослабнет, а в течение недели столбики термометров опустятся до комфортных прохладных отметок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 12 августа

В среду, 12 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит +16…+21 °С, а днем столбики термометров поднимутся до умеренных +24…+29 °С.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +18…+20 °С без существенных осадков. Днем ожидается теплая и комфортная погода, а воздух прогреется до +25…+27 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на постепенное снижение температуры, ситуация с пожарной опасностью в области 12 августа остается напряженной и неоднородной. Согласно данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс опасности действует в Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Великом Бурлуке, Берестине и Лозовой. В Харькове и Коломаке прогнозируется средний (третий) уровень. В то же время в районе Изюма угроза минимальна — там зафиксирован низкий (второй) класс пожарной опасности. Спасатели призывают жителей быть бдительными и соблюдать правила обращения с огнем.

Прогноз на 13–16 августа

Комфортная теплая погода задержится в регионе, уступая место ещё большей прохладе:

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  • 13 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +9…+14 °С, а днём ожидается приятная прохлада в пределах +21…+26 °С.
  • 14 августа: сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночные показатели составят +8…+13 °С, а днем воздух прогреется до +21…+26 °С.
  • 15 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, а днем ожидается +23…+28 °С.
  • 16 августа: сохранится солнечная погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночью прогнозируется +12…+17 °С, а днем столбики термометров поднимутся до летних +27…+32 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что помимо обустройства пляжной зоны здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится еще несколько лет.

погода Харьков прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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