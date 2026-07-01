Жара в Харькове: столбики поднимутся до рекордных значений

Люди у фонтана в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В четверг, 2 июля, в Харькове и области сохранится жаркая погода без значительных осадков. Днем температура воздуха достигнет +34 °C в городе и до +35 °C по области, а синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 2 июля

По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер восточной четверти, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +18…+20 °C, днём столбики термометров поднимутся до +32…+34 °C.

Погода в Харьковской области 2 июля

В Харьковской области также прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер восточной четверти будет слабым — 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °C, днем — +30…+35 °C.

Пожарная опасность

Синоптики предупреждают, что 2 и 3 июля в лесах Харьковской области сохранится чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности. Наивысший уровень опасности прогнозируется для Харькова, Богодухова, Золочева, Великого Бурлука, Коломака, Слобожанского, Берестина, Лозовой и Изюма.

Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В связи с этим жителей области призывают не разжигать костры, не сжигать сухую растительность и быть максимально осторожными с открытым огнем.

Погода в ближайшие дни

Жаркая погода сохранится и 3 июля — днем воздух прогреется до +30…+35 °C, существенных осадков не прогнозируется.

Уже 4 июля синоптики ожидают изменения погоды. В области пройдут дожди, местами сильные, грозы и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.

5 июля температура резко снизится до +19…+24 °C, дожди и грозы сохранятся.

6 июля станет еще прохладнее: днем прогнозируется +21…+26 °C, местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Климатические данные

По многолетним наблюдениям метеорологов (1945-2025 гг.), 1 июля самая низкая температура воздуха в Харькове составляла +7,2 °C — она была зафиксирована в 1953 году.

Самым теплым этот день был в 1954 году, когда воздух прогрелся до +34,2 °С. Среднесуточная климатическая норма для начала июля составляет +20,7 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 1 июля вновь ввели почасовые отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в вечерние часы по указанию НЭК "Укрэнерго". Причиной стал резкий рост потребления электроэнергии из-за жаркой погоды. Жителей региона просят следить за обновлениями от энергетиков.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове временно ограничивали и перекрывали движение транспорта на двух городских улицах. Причиной стали ремонт дорожного покрытия и аварийные работы на водопроводе. В связи с изменениями водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Кроме того, временно изменился график работы одного из автобусных маршрутов.