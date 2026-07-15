Жара возвращается: прогноз погоды на Харьковщине на 16 июля

Девушка на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Дождливый и прохладный период в Харьковской области подходит к концу. Синоптики прогнозируют прекращение осадков и постепенное потепление, которое начнётся уже с середины недели, открывая путь настоящей летней жаре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 16 июля

В четверг в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с.

По области: без значительных осадков. Температура воздуха составит ночью +14…+19 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 °С.

В Харькове: в городе также ожидается сухая погода без значительных осадков. Ночная температура будет держаться в пределах +16…+18 °С, а днём воздух прогреется до комфортных +26…+28 °С.

Пожарная опасность в регионе

С стабилизацией погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 16 июля уровень угрозы в большинстве районов является умеренным. Средний (третий) класс пожарной опасности будет действовать в Золочеве, Слобожанском и Лозовой. Низкий уровень угрозы прогнозируется для Харькова, Богодухова, Коломака, Великого Бурлука, Изюма и Берестина. Несмотря на отсутствие сильной жары в этот день, спасатели просят жителей оставаться осторожными во время отдыха на природе.

Прогноз на 17–20 июля

В ближайшие дни в регионе будет преобладать сухая погода, а температура воздуха будет стремительно расти:

17 июля: Ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, а днём ожидается +22…+27 °С.

18 июля: В регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночная температура снизится до +11…+16 °С, однако днём воздух прогреется до приятных +23…+28 °С.

19 июля: Прогнозируется солнечная и сухая погода. Ветер станет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Температура ночью составит +12…+17 °С, а днем столбики термометров покажут летние +25…+30 °С.

20 июля: Понедельник принесет сухую погоду с переменной облачностью. Ветер сменит направление на южное, 5–10 м/с. Ночью ожидается +13…+18 °С, а днем температура поднимется до жарких +27…+32 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метрополитене заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.