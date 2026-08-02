Жаркая и сухая погода: прогноз для Харьковщины на завтра

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Августовская жара продолжает царить в Харьковской области, принося солнечную и сухую погоду. Осадков синоптики не прогнозируют, однако в ночные и утренние часы жителям области следует быть внимательными из-за тумана. Впереди — все более высокие температурные показатели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 3 августа

В понедельник в Харьковской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер будет северо-восточным со скоростью 3–8 м/с (в Харькове — 5–10 м/с).

По области: ночью температура воздуха составит +14…+19 °С, а днем столбики термометров поднимутся до жарких +30…+35 °С.

В Харькове: ночная температура достигнет +14…+16 °С, осадков не прогнозируется, возможен слабый туман. Днем воздух прогреется до +30…+32 °С.

Пожарная опасность в регионе

Из-за длительного отсутствия осадков и высоких температур ситуация с пожарной опасностью в области остается напряженной. Согласно данным синоптиков, на 3 августа уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Золочеве, Богодухове и Лозовой объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвёртый) уровень действует для Харькова, Коломака, Слобожанского и Берестина. Средний уровень прогнозируется для Великого Бурлука и Изюма. Несмотря на благоприятные погодные условия, спасатели призывают жителей области быть крайне осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 4–5 августа

Жаркая погода будет держать регион в своих объятиях и в дальнейшем:

4 августа: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточной четверти, 3–8 м/с. Воздух ночью прогреется до +17…+22 °С, а днем столбики термометров достигнут +30…+35 °С.

5 августа: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Ночная температура составит +17…+22 °С, а днем температура воздуха поднимется до по-настоящему жарких +31…+36 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.