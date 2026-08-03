Жаркая погода усилится: прогноз для Харьковщины на завтра

Харьковчане на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Вторник принесет в Харьковскую область очередную волну жары. В области сохранится сухая погода с переменной облачностью, а температура будет продолжать расти. Синоптики отмечают, что высокие температуры будут преобладать в регионе в течение всей недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 4 августа

Во вторник в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с.

По области: ночью температура воздуха составит +18…+23 °С, а днем столбики термометров поднимутся до жарких +31…+36 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +19…+21 °С без существенных осадков. Днём ожидается жаркая погода, а воздух прогреется до +33…+35 °С.

Пожарная опасность в регионе

Сохраняется засушливая и сухая погода, из-за чего ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 4 августа уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Золочеве, Богодухове и Лозовой объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвертый) уровень зафиксирован в Харькове, Коломаке, Берестине, Слобожанском и Великом Бурлуке. Средний уровень прогнозируется для Изюма. Спасатели призывают жителей зон повышенного риска быть крайне осторожными с огнем на открытом воздухе.

Прогноз на 5–8 августа

Жаркая погода сохранится в регионе как минимум до конца недели, а в конце периода возможны грозовые дожди:

5 августа: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха составит ночью +18…+23 °С, а днем ожидается +31…+36 °С.

6 августа: ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Ночью прогнозируется +19…+24 °С, а днём воздух прогреется до +32…+37 °С.

7 августа: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +20…+25 °С, а днем столбики термометров достигнут сильной жары — +33…+38 °С.

8 августа: ожидается переменная облачность. Ночью без значительных осадков, а днём местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+25 °С, а днем сохранится жара до +32…+37 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.