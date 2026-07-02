Обстрелы Харькова в июне 2026 года: 142 атаки и 12 погибших

Разрушенный дом в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Июнь 2026 года стал одним из самых тяжелых месяцев для Харькова с начала полномасштабной войны. За 30 дней город пережил 142 вражеских атаки, в результате которых погибли 12 человек, а ещё 122 получили ранения. Российские войска наносили удары по всем районам города, применяя дроны, ракеты, КАБы и реактивную артиллерию.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Количество атак

По данным городских властей, в июне Харьков подвергся 142 обстрелам. Оккупанты атаковали город ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, управляемыми авиабомбами и реактивными системами залпового огня.

Чем атаковали

Чаще всего россияне применяли беспилотники типа "Шахед" — 86 раз. Также зафиксировали 12 ударов FPV-дронами, 7 ракет "Искандер-М", 7 ударов дронами "Молния", 6 реактивных БПЛА "Шахед", 5 случаев падения обломков "Шахедов" и 5 ударов управляемыми авиабомбами.

Кроме того, город атаковали "Шахедами" без детонации — 3 раза, FPV-дронами без боевой части — 3 раза, дронами "Италмас" — 2 раза, FPV-дронами без детонации — 2 раза, РСЗО "Торнадо-С" — 2 раза, обломками "Италмаса" — 1 раз, а также FPV-дроном на оптоволокне — 1 раз.

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Погибшие и раненые

За месяц российские удары унесли жизни 12 человек. Среди погибших — студентка медицинского университета, которая была в шаге от получения диплома, спасатели и сотрудник профильного департамента городского совета, которые первыми прибыли на место для ликвидации последствий обстрела. Еще 122 человека получили ранения, среди них 12 детей.

Под ударами оказались все районы

По словам Игоря Терехова, на этот раз под ударами оказались все районы Харькова. Он подчеркнул, что даже для города, который уже более четырёх лет живёт под постоянными атаками, такая интенсивность является критической. Повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы и другие учебные заведения, коммунальные предприятия, офисы, производственные объекты, железнодорожная инфраструктура, почтовые терминалы, автозаправочные станции, а также бизнес — от небольших кофеен до крупных торговых сетей. Среди поврежденных объектов был и Харьковский художественный музей.

Изменилась тактика российских атак

В городском совете отмечают, что в июне российские войска изменили тактику. После длительного перерыва они вновь начали применять управляемые авиабомбы по Харькову и значительно активизировали использование FPV-дронов.

"Я в очередной раз призываю харьковчан: относитесь к тревогам максимально ответственно. Слышите сигнал — направляйтесь в укрытие. Следите за официальными сообщениями, ведь наши предупреждения о вероятности вражеских атак всегда обоснованы фактами", — отметил Терехов.

Статистика воздушных тревог

По информации Департамента чрезвычайных ситуаций, в течение июня в Харькове было объявлено 270 сигналов воздушной тревоги, а в Харьковской области — 223. Общая продолжительность тревог в городе составила 419 часов 54 минуты, или почти 18 суток. По области сирены звучали 656 часов 23 минуты, что составляет более 27 суток.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 июня около 23:45 российский беспилотник типа "Молния" атаковал грузовой автомобиль в поселке Максимовка Богодуховского района. Ранения получили трое мужчин. Еще один удар беспилотника произошел днем 30 июня по территории автозаправочной станции в селе Вильшаны. После атаки двое работников АЗС обратились за медицинской помощью.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки погибли два человека, среди них — 15-летний подросток. Число пострадавших возросло до 26, среди раненых есть дети.