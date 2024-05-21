Взрыв в Харькове ночью 21 мая

Взрывы в Харькове, над городом "шахеды" — Терехов
СМИ и телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Харькове в ночь на 21 мая. В Харьковской области, а также в центре и на юге Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Также появилось официальное подтверждение от мэра Харькова Игоря Терехова.
Взрывы в Харькове ночью 21 мая
Около двух ночи в Харькове было два взрыва, написал Терехов.
Жители города сообщают о пожаре в месте попадания.
Также атаку на город подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напомним, 19 мая в результате вражеской атаки на Харьковщине погибли четыре человека.
Также мы сообщали, что в ночь на 19 мая российская армия атаковала южные регионы дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Над Одесщиной было уничтожено 20 ударных БПЛА.
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