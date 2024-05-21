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Взрывы в Харькове, над городом "шахеды" — Терехов

21 мая 2024 02:13
обновлено: 02:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Взрыв в Харькове ночью 21 мая
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

СМИ и телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Харькове в ночь на 21 мая. В Харьковской области, а также в центре и на юге Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

Также появилось официальное подтверждение от мэра Харькова Игоря Терехова.

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Взрывы в Харькове ночью 21 мая

Около двух ночи в Харькове было два взрыва, написал Терехов.

Взрывы в Харькове ночью 21 мая
Скриншот Telegram/Игорь Терехов

Жители города сообщают о пожаре в месте попадания.

Пожар на месте взрыва в Харькове ночью 21 мая
Скриншот Telegram/Общественное Харьков

Также атаку на город подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове ночью 21 мая
Скриншот Telegram/Олег Синегубов

Напомним, 19 мая в результате вражеской атаки на Харьковщине погибли четыре человека.

Также мы сообщали, что в ночь на 19 мая российская армия атаковала южные регионы дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Над Одесщиной было уничтожено 20 ударных БПЛА.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
воздушная тревога

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