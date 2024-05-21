Взрыв в Харькове ночью 21 мая

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

СМИ и телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Харькове в ночь на 21 мая. В Харьковской области, а также в центре и на юге Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

Также появилось официальное подтверждение от мэра Харькова Игоря Терехова.

Читайте также:

Взрывы в Харькове ночью 21 мая

Около двух ночи в Харькове было два взрыва, написал Терехов.

Скриншот Telegram/Игорь Терехов

Жители города сообщают о пожаре в месте попадания.

Скриншот Telegram/Общественное Харьков

Также атаку на город подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Скриншот Telegram/Олег Синегубов

Напомним, 19 мая в результате вражеской атаки на Харьковщине погибли четыре человека.

Также мы сообщали, что в ночь на 19 мая российская армия атаковала южные регионы дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Над Одесщиной было уничтожено 20 ударных БПЛА.