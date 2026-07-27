СБУ затримала агентів ФСБ: хотіли вбити українських військових на "благодійному заході"

Затримання агентів ФСБ. Фото: Facebook.com/СБУ

Олександр Шорохов Редактор

Служба безпеки України затримала двох агентів російської ФСБ, які намагалися ліквідувати кілька десятків українських військовослужбовців у Харківській області. Зловмисники планували влаштувати масове отруєння захисників під час спеціально організованої фіктивної благодійної вечірки. Завдяки оперативним діям теракт вдалося зірвати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

Пастка для військових

Обох фігурантів російські спецслужби завербували дистанційно через спеціалізовані Телеграм-канали під час пошуку легких заробітків.

Допис СБУ у Facebook. Фото: скріншот

Спочатку зрадники виконували тестові завдання з фотофіксації об'єктів та здійснили підпал автомобіля Сил оборони, після чого отримали наказ на вбивство воїнів.

"За матеріалами справи, щоб заманити українських військових на "тематичний захід" ці фігуранти зняли будинок за містом і розмістили запрошення на вечірку в низці місцевих Телеграм-каналів. За задумом ворога, під час проведення заходу агенти мали підсипати у напої сильнодіючі речовини, вживання яких призводить до летальних наслідків", — розповіли в СБУ.

Контррозвідники спрацювали на випередження та затримали зловмисників.

Затримання зловмисників

Паралельно з підготовкою отруєння фігуранти мали завдання підірвати залізничні колії для зриву постачання техніки на передову.

"Співробітники військової контррозвідки СБУ спрацювали на випередження і затримали одного з фігурантів, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій (СВП) у своєму рюкзаку. Іншу агентку, мешканку Харківської області, затримано в орендованому будинку, де вона синтезувала складові до бомби", — підкреслили у пресслужбі СБУ.

Тепер затриманим загрожує довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Раніше Новини.LIVE писали, що російська армія посилила атаки дронами на Харківську область. Росія наразі впроваджує нову тактику та активно використовує ділянки кордону, з яких запускає ударні безпілотники по території Харківщини майже щодня.

Також ми писали, що нещодавно російські війська завдали удару по Харкову посеред дня. Ворожий дрон поцілив у цивільний легковий автомобіль і внаслідок цього обстрілу водій транспортного засобу загинув на місці.