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Скасування графіків — як сьогодні вимикатимуть світло у Харкові

30 липня 2024 02:06
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключень електрики в Харкові та області на 30 липня
Зруйнована ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Графіки відключень у Харкові та області 30 липня застосовувати не будуть. Це пов'язано зі зменшенням споживання та введенням в роботу блоків АЕС.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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В Укренерго повідомили, що 30 липня в Україні не передбачаються відключення електроенергії. Зменшення кількості відключень пов'язане зі зниженням споживання через похолодання та відновленням роботи двох блоків атомних електростанцій.

Зруйнована ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
Інформація про відключення від Укренерго. Фото: скриншот

Перевірити відключення свого будинку можна на офіційному сайті Харківобленерго

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися. Водночас він попередив про загрозу нових російських обстрілів.

Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.

Харків електроенергія Україна Харківська область сфера енергетики електропостачання енергосистема енергетика відключення світла світло

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