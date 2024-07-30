Графіки відключень електрики в Харкові та області на 30 липня

Скасування графіків — як сьогодні вимикатимуть світло у Харкові
Графіки відключень у Харкові та області 30 липня застосовувати не будуть. Це пов'язано зі зменшенням споживання та введенням в роботу блоків АЕС.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.
Графік відключення світла у Харкові 30 липня
В Укренерго повідомили, що 30 липня в Україні не передбачаються відключення електроенергії. Зменшення кількості відключень пов'язане зі зниженням споживання через похолодання та відновленням роботи двох блоків атомних електростанцій.
Перевірити відключення свого будинку можна на офіційному сайті Харківобленерго.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися. Водночас він попередив про загрозу нових російських обстрілів.
Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.
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