Стала відома причина вибуху в Харкові — відео з місця події
У Харкові було чутно гучний вибух. Стало відомо, що це вибухнула колонка на АЗС в одному з районів міста.
Про це повідомляє Новини.LIVE Харків.
Побутовий вибух у Харкові 12 листопада
Сьогодні зранку, 12 листопада, у Харкові було чутно гучний звук вибуху. Повідомляється, що він має побутовий характер. Наразі відомо, що відбулося загоряння на колонці АЗС. Вибух стався у районі Південної залізниці. На відео видно як густий чорний дим поступово здіймається у повітря.
На місці вже працюють рятувальні служби. Даних щодо постраждалих на цей час немає.
Нагадаємо, журналісти повідомляють, що у Харкові пролунав звук вибуху. При цьому вони наголосили, що сигналу повітряної тривоги не було. Повітряні сили ЗСУ о 08:44 повідомили, що є активність ворожої авіації на півдні та сході України. При цьому є загроза застосування авіаційного озброєння. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що у регіоні все чисто. Вибух не пов'язаний із ворожою атакою.
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