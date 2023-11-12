Стала відома причина вибуху в Харкові — відео з місця події

Вибух на колонці АЗС у Харкові. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE Харків

У Харкові було чутно гучний вибух. Стало відомо, що це вибухнула колонка на АЗС в одному з районів міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE Харків.

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Побутовий вибух у Харкові 12 листопада

Сьогодні зранку, 12 листопада, у Харкові було чутно гучний звук вибуху. Повідомляється, що він має побутовий характер. Наразі відомо, що відбулося загоряння на колонці АЗС. Вибух стався у районі Південної залізниці. На відео видно як густий чорний дим поступово здіймається у повітря.

На місці вже працюють рятувальні служби. Даних щодо постраждалих на цей час немає.

Нагадаємо, журналісти повідомляють, що у Харкові пролунав звук вибуху. При цьому вони наголосили, що сигналу повітряної тривоги не було. Повітряні сили ЗСУ о 08:44 повідомили, що є активність ворожої авіації на півдні та сході України. При цьому є загроза застосування авіаційного озброєння. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що у регіоні все чисто. Вибух не пов'язаний із ворожою атакою.