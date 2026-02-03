Відео
Україна
Головна Харків Терехов повідомив про влучання Росії в багатоповерхівку у Харкові

Терехов повідомив про влучання Росії в багатоповерхівку у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:02
У Харкові пролунали вибухи - Терехов повідомив про влучання
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Pixabay

У вівторок, 3 лютого, у Харкові пролунали вибухи. Російські війська атакували місто.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:
Терехов повідомив про влучання Росії в багатоповерхівку у Харкові - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Вибух у Харкові

Терехов повідомив про влучання у будинок.

"Влучання ворожого "шахеду" у Салтівському районі. Наслідки уточнюються", — написав він.

Пізніше мер додав, що зафіксовано влучання в житловий багатоповерховий будинок.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок ворожого удару БпЛА по Салтівському району Харкова спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку.

Наразі на місце влучання прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Також Синєгубов додав, що 57-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Салтівському району.

Терехов повідомив про влучання Росії в багатоповерхівку у Харкові - фото 2
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 3 лютого росіяни атакували Вінницьку область.

Крім того, вибухи прогриміли у Черкасах.

Харків вибух обстріли
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
