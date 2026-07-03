Терехов: Сенс відновлення країни - у поверненні людей додому

Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Забезпечення українців доступним житлом має стати частиною державної політики. Це є одним із найдієвіших способів повернення тих, хто через війну був змушений виїхати за кордон.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Житло як основа повернення українців в Україну

"Доступне та дешеве житло - це головна зброя проти еміграції, особливо коли йдеться про вимушених переселенців. Якщо людина живе на валізах і не має власного дому в Україні, рано чи пізно вона знайде його в іншій країні", — підкреслив він.

Тому, переконаний Терехов, житло, соціальна підтримка, відбудова інфраструктури й розвиток транспорту мають бути не окремими проєктами, а частиною великої державної політики повернення людей додому.

"Свого часу "план Фанфані" допоміг мільйонам італійців отримати житло та став одним із двигунів економічного розвитку країни. Україні також потрібні рішення такого масштабу", — наголосив очільник АПМГ.

На його думку, сенс відновлення країни полягає саме у тому, щоб люди бажали — і мали куди повернутися.

"Відновлення — це не про бетон, цеглу і звіти. Відновлення - це про людину. Про родину, яка повертається додому. Про переселенця, який перестає бути тимчасовим гостем у власній державі. Про віру людей у майбутнє. І якщо ми хочемо, щоб українці поверталися, залишалися і будували своє життя тут, Україна має сказати їм дуже просто і дуже чесно: ви потрібні вдома. І ми зробимо все, щоб дім у вас був", — констатував Ігор Терехов.

Новини.LIVE повідомляли, що міський голова Ігор Терехов казав, що червень 2026 року став одним із найскладніших місяців для Харкова від початку повномасштабної війни. Протягом 30 днів місто зазнало 142 ворожих атак, унаслідок яких загинули 12 людей, ще 122 дістали поранення. Російські війська обстрілювали всі райони міста, використовуючи дрони, ракети, КАБи та реактивну артилерію.

Новини.LIVE інформували, що успішність відбудови України після війни визначатиметься не економічними графіками чи макропоказниками, а реальним покращенням умов життя громадян, які щоденно стикаються з руйнуваннями та складними умовами. На цьому наголосив міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, закликавши зробити інтереси людей ключовим пріоритетом кожної державної стратегії відновлення.