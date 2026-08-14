Терехов: жодна громада не може бути сильною сама по собі

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про необхідність об’єднання українських громад, держави та бізнесу для відновлення країни та повернення людей. Також мер під час візиту до Кропивницького, наголосив на важливості підтримки переселенців, молоді та фахівців, які можуть виїхати за кордон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова Ігоря Терехова.

Терехов наголосив на важливості єдності

За словами Терехова, повномасштабна війна показала, що окремі громади не можуть самостійно забезпечити свою стійкість. Їхня спроможність залежить від загальної сили держави та взаємодії між регіонами.

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

"З першого дня великої війни я не втомлююся повторювати: головне — єдність. Саме ця єдність допомагає українським містам і громадам. Але війна довела й інше: сьогодні жодна громада не може бути сильною сама по собі", — зазначив мер.

Він наголосив, що сьогодні поняття єдності для українців має ширше значення.

"Ми єдині, бо ми — українці", — сказав Терехов.

Кропивницький прийняв десятки тисяч переселенців

Мер Харкова навів Кропивницький як приклад взаємодопомоги між українськими громадами. За його словами, Кіровоградщина не є прифронтовим регіоном, однак прийняла десятки тисяч вимушених переселенців, зокрема жителів Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Терехов зазначив, що саме така підтримка демонструє відповідальність громад одна за одну незалежно від відстані до лінії фронту.

Він також позитивно відзначив позицію начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та зазначив, що давно з ним знайомий.

Терехов назвав головною битвою боротьбу за людей

Водночас, за словами мера Харкова, прийняти переселенців — лише перший крок. Значно складніше завдання полягає у створенні умов, за яких люди зможуть бачити своє майбутнє в Україні.

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Під час зустрічей у Кропивницькому, зокрема, обговорювали повернення до нормального життя, можливості для молоді та утримання фахівців в Україні.

"Як зробити так, щоб фахівці не виїжджали, а ті, хто вже поїхав, хотіли повертатися. Бо одна з головних битв сьогодення — битва за наших людей", — наголосив Терехов.

Він підкреслив, що окремо Харків, Кропивницький чи інші громади не зможуть самостійно впоратися з викликами війни.

До відновлення мають долучитися держава, громади та бізнес

На думку Терехова, для ефективного відновлення необхідна спільна робота уряду, парламенту, місцевої влади та бізнесу.

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

"Щоб механізм злагоджено працював, потрібні уряд, парламент, міста, бізнес за одним столом", — заявив він.

Мер Харкова додав, що мирне життя не повернеться автоматично — для цього необхідно створювати відповідні умови спільними зусиллями по всій Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов закликав підтримати бізнес, який постраждав від російських обстрілів. За його словами, підприємства мають отримувати комплексну підтримку держави, щоб якомога швидше відновлювати роботу після атак.

Раніше Новини.LIVE писали, що Терехов також розповідав про кількість переселенців у Харкові та необхідність їхньої інтеграції. Міська влада наголошує на створенні умов для життя та роботи людей, які залишаються у місті попри війну.