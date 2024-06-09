Трагічна історія Сашка, який втратив ногу внаслідок прильоту на Харківщині

Хлопчик, який втратив ногу внаслідок ворожої атаки на Харківщині. Фото: Охматдит

Внаслідок прильоту на Харківщині постраждало двоє діток. Одинадцятирічний Сашко втратив ногу, а його сестричка загинула. Наразі хлопчик перебуває у Львові, де його протезували і він звикає до нової ніжки, мріючи повернутися додому.

Про це повідомила національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит".

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Історія Сашка з Харківщини

У січні 2024 року Сашко та його двоюрідна сестричка Аліна вирушили до продуктового магазину у своєму рідному селі Малий Бурлук, що на Харківщині. Саме тоді російські війська розпочали обстріл регіону і поряд з дітьми впав ворожий снаряд.

Діти отримали важкі травми. Сашко досі згадує, як того дня тримав свою відірвану ногу притиснутою до тіла, аби тільки не стекти кров'ю.

Сашко з Харківщини, який втратив ногу внаслідок ворожого удару. Фото: Охматдит

Першу допомогу хлопчик отримав від українських військових, які невдовзі прибули до місця трагедії. Вони наклали джгут на його ногу та на власному авто поспішили назустріч швидкій, аби не згаяти жодної дорогоцінної хвилини.

Внаслідок прильоту Сашко втратив ногу, але йому вдалося зберегти життя. Його ж сестричка Аліна померла через 10 днів перебування в реанімації.

Хлопчик перебуває на реабілітації. Фото: Охматдит

Лікування Сашка

Перебуваючи у Харкові 10-річний Сашко переніс багато операцій. Потім його перевели на лікування та реабілітацію до столичного Охматдиту. Він перебував у відділенні ортопедії та травматології, де на нього чекали ряд хірургічних втручань, відновлення, заняття з фізичним терапевтом, робота з психологом.

Відновлення Сашка у лікарні. Фото: Охматдит

"За час перебування в нашій лікарні хлопчик адаптувався до нового життя, подружився з іншими дітками, познайомився з відомими людьми, побував у салоні краси та відвідав безліч активностей. Сашко став прикладом незламності, оптимізму та мужності. Команда Охматдиту щаслива познайомитися з такою світлою та щирою дитиною, яка, попри все пережите, надихає та дарує радість іншим. Пишаємося Сашком", — зазначили у Охматдиті.

Сашко святкує 11-річчя в лікарні. Фото: Охматдит

На лікуванні у національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" Сашко перебував понад три місяці. За цей час у лікарні він встиг перенести декілька операцій, завести нових друзів, відсвяткувати своє 11-річчя, змінити зачіску та звикнути до нового життя – з ампутацією ніжки.

11-річний Сашко у лікарні. Фото: Охматдит

Наразі хлопчик знаходиться у Львові, де його вже протезували. Він звикає до протезу та мріє про повернення додому.

Нагадаємо, у Львові врятували хлопчика, який народився з вагою менше кілограма. Він з'явився на світ на 28 тижні вагітності з масою тіла 960 грамів і зростом 36 см. До моменту виписки хлопчик провів у лікарні 60 днів.

Ми писали, що поліцейські розслідують обставини трагічної загибелі 10-річного хлопчика на водоймі у Роздільнянському районі Одещини. Відомо, що малолітній був на відпочинку біля місцевого ставка з батьком.