Відкриття представництва Асоціації прифронтових міст та громад у Дніпрі: Фото: АПМГ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Дніпрі відкрили перше представництво Громадської організації "Асоціація прифронтових міст та громад". Новий офіс координуватиме співпрацю з громадами, переселенцями, ветеранами, бізнесом і громадським сектором. Також тут напрацьовуватимуть пропозиції для вдосконалення державної політики щодо підтримки прифронтових регіонів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Асоціації прифронтових міст та громад у п'ятницю, 10 липня.

У Дніпрі відкрили представництво Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: АПМГ

У Дніпрі розпочало роботу представництво Асоціації прифронтових міст та громад

У Дніпрі розпочало роботу перше представництво Громадської організації "Асоціація прифронтових міст та громад". Новий осередок має стати платформою для взаємодії територіальних громад, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, підприємців та громадських організацій. А також місцем, де напрацьовуватимуть ініціативи для підтримки людей і розвитку громад, що живуть в умовах близькості до фронту.

Саме Дніпро обрали місцем для відкриття першого представництва через його стратегічну роль у підтримці прифронтових регіонів. Дніпропетровщина є одним із ключових гуманітарних, логістичних та економічних центрів України, приймає значну кількість внутрішньо переміщених осіб, забезпечує роботу критичної інфраструктури та допомагає координувати взаємодію з громадами, які найбільше потерпають від російської агресії.

Під час відкриття голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов наголосив, що організація переходить до нового етапу своєї діяльності. За його словами, тепер головним завданням є не лише представляти інтереси громад на державному рівні, а й працювати безпосередньо з людьми, допомагаючи вирішувати їхні повсякденні проблеми.

"Коли ми створювали Асоціацію, нашим головним завданням було зробити так, щоб голос прифронтових міст і громад був почутий державою. Нам це вдалося. Але бути почутими недостатньо. Потрібні дії. Потрібно, щоб люди відчували у своєму повсякденному житті, що щось змінюється, що рівень їхнього життя покращується.

Сьогодні багато говорять переважно про захист прифронтових територій, і це абсолютно правильно. Але потрібно говорити ще й про захист нормального життя. Бо жодна громада не матиме майбутнього, якщо люди не будуть упевнені у завтрашньому дні", — сказав Ігор Терехов.

Окремо він звернув увагу на те, що державна підтримка громад, розташованих поблизу лінії фронту, не повинна обмежуватися лише реагуванням на наслідки російських атак. На його переконання, важливо створювати умови, за яких люди зможуть залишатися у своїх містах, працювати, розвивати власну справу та планувати майбутнє навіть у непростих умовах війни.

"Поруч із фронтом живуть мільйони українців. Вони відкривають магазини, працюють, лікують людей, навчають дітей, ремонтують дороги й продовжують тримати економіку країни. Вони свідомо залишилися у своїх громадах. І держава повинна зробити все, щоб вони не залишалися наодинці зі своїми проблемами. Героїзм людей не може замінити державну політику. Державна політика має працювати на випередження і створювати умови, за яких люди не будуть змушені залишати свої міста, а бізнес — згортати виробництво", — наголосив голова Асоціації прифронтових міст та громад.

У новому офісі надаватимуть правову підтримку внутрішньо переміщеним особам, координуватимуть взаємодію з органами місцевого самоврядування, організовуватимуть консультації, публічні заходи та інформаційні кампанії. Крім того, команда працюватиме над підготовкою пропозицій до законодавчих ініціатив і державних програм, спрямованих на підтримку прифронтових громад.

Ще одним напрямом роботи стане постійна співпраця з територіальними громадами, експертами та громадськими організаціями. Таке партнерство має допомогти напрацьовувати спільні рішення для розвитку прифронтових регіонів і підтримки їхніх мешканців.

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