Вибухи у Харківській області 11 липня

Ворожий дрон над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Чугуївській громаді Харківської області було чути прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Ворог атакує регіон дронами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Харківській області в ніч проти 11 липня

"Близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді на Харківщині, повідомили наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 01:23.

Приблизно за 40 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у Харківській області було зафіксовано групу ударних безпілотників. Тоді вони рухалися в районі Люботина.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вдень, 10 липня, вибухи лунали у Чернівцях. Там працювала ППО.

Також ми писали, того дня вибухи пролунали у Вінницькій області. В той момент в регіоні фіксували дрони.