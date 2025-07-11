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Головна Харків У Харківській області пролунали близько десятка вибухів

У Харківській області пролунали близько десятка вибухів

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 01:28
Вибухи у Харківській області 11 липня
Ворожий дрон над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Чугуївській громаді Харківської області було чути прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Ворог атакує регіон дронами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки вибухів у Харківській області в ніч проти 11 липня

"Близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді на Харківщині, повідомили наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 01:23.

Приблизно за 40 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у Харківській області було зафіксовано групу ударних безпілотників. Тоді вони рухалися в районі Люботина.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Харківській області пролунали близько десятка вибухів - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вдень, 10 липня, вибухи лунали у Чернівцях. Там працювала ППО.

Також ми писали, того дня вибухи пролунали у Вінницькій області. В той момент в регіоні фіксували дрони.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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