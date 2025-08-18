Наслідки атаки БпЛА на Харків уранці 17 серпня 2025 року

Будинок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Уранці РФ атакувала "Шахедами" Індустріальний район Харкова, зокрема зазнав удару багатоповерховий будинок. За попередньою інформацією, загинула одна людина. Також є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова вранці 17 серпня

У житловому будинку, в який влучив "Шахед" спалахнула пожежа у двох під'їздах. В одному горять поверхи: з другого по четвертий. В іншому спалахнув останній поверх.

Унаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди. За попередніми даними, загинула одна людина, ще 15 зазнали поранень. Серед постраждалих четверо дітей.

З-під завалів деблокували жінку. Потерпіла жива. З нею працюють лікарі.

ОНОВЛЕНО: О 06:10 міський голова повідомив, що під завалами виявили загиблу однорічну дитину. О 06:20 Терехов повідомив, що під завалами виявили тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до трьох.

Нагадаємо, увечері 17 серпня пролунали вибухи в Павлограді. Перед тим, як вони прогриміли, Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 18 серпня лунали вибухи в Одесі. Місто атакували ударні БпЛА.