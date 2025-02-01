Вибух у Харкові 1 лютого

Вибух у місті. Ілюстративне фото: infprmator.ua

Вибух у Харкові пролунав прямо зараз, зранку 1 лютого. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ та власний кореспондент.

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Звук вибуху у Харкові

За інформацією кореспондента, вибух у Харкові було чути о 05:40. Можливо, сам приліт був у передмісті або за межами міста. Офіційної інформації від місцевої влади поки немає.

Зазначимо, що незадовго до вибуху у військові інформували про балістику.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога", — йшлося у повідомленні о 05:33.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів також лунали у Києві. За даними КМВА, на місто летіли безпілотники.

Крім того, вночі вибухи було чути в Одесі. Військові попереджали, що в напрямку міста летять швидкісні цілі.