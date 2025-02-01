Вибух у Харкові 1 лютого

У Харкові було чути вибух
Вибух у Харкові пролунав прямо зараз, зранку 1 лютого. Військові попереджали про загрозу балістики.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ та власний кореспондент.
Звук вибуху у Харкові
За інформацією кореспондента, вибух у Харкові було чути о 05:40. Можливо, сам приліт був у передмісті або за межами міста. Офіційної інформації від місцевої влади поки немає.
Зазначимо, що незадовго до вибуху у військові інформували про балістику.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога", — йшлося у повідомленні о 05:33.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів також лунали у Києві. За даними КМВА, на місто летіли безпілотники.
Крім того, вночі вибухи було чути в Одесі. Військові попереджали, що в напрямку міста летять швидкісні цілі.
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