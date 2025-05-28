Вибухи в Харкові 28 травня

У Харкові пролунала серія вибухів
Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 28 травня. В регіоні фіксувалися ворожі безпілотники.
Про це повідомляє Новини.LIVE і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 28 травня
Серію вибухів було чути приблизно о 00:34. Напередодні військові інформували, що у Харківській області було зафіксовано дрони, які рухалися в напрямку Балаклії. Сигнал тривоги в регіоні продовжується.
Оновлено о 00:43
В місті пролунало ще два вибухи.
Оновлено о 00:49
В місті було чути щонайменше 7 вибухів. Водночас ситуацію прокоментував мех Харкова Ігор Терехов, зазначивши, що звуки були з передмістя.
"Звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та залишайтеся в укриттях. Бережіть себе", — написав він у Telegram.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:39 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, в ніч на 25 травня у Харкові теж лунали вибухи. Згодом стало відомо про прильоти в трьох районах міста.
Також ми писали, що в ніч на 26 травня Харків та передмістя теж були під атакою дронів. У проміжку півгодини в місті чули щонайменше 13 вибухів.
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