Вибухи в Харкові 28 травня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 28 травня. В регіоні фіксувалися ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Новини.LIVE і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 28 травня

Серію вибухів було чути приблизно о 00:34. Напередодні військові інформували, що у Харківській області було зафіксовано дрони, які рухалися в напрямку Балаклії. Сигнал тривоги в регіоні продовжується.

Оновлено о 00:43

В місті пролунало ще два вибухи.

Оновлено о 00:49

В місті було чути щонайменше 7 вибухів. Водночас ситуацію прокоментував мех Харкова Ігор Терехов, зазначивши, що звуки були з передмістя.

"Звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та залишайтеся в укриттях. Бережіть себе", — написав він у Telegram.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:39 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч на 25 травня у Харкові теж лунали вибухи. Згодом стало відомо про прильоти в трьох районах міста.

Також ми писали, що в ніч на 26 травня Харків та передмістя теж були під атакою дронів. У проміжку півгодини в місті чули щонайменше 13 вибухів.