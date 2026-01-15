Вибухи в Харкові вдень 15 січня — яка небезпека

У Харкові пролунали потужні вибухи
Вибухи у Харкові пролунали вдень, 15 січня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи в Харкові 15 січня
"В деяких районах Харкова було чутно вибухи", — зазначив Синєгубов.
За його словами, наразі інформація зʼясовується.
А мер Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти завдають ударів по передмістю Харкова.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку Харкова.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи сьогодні лунали також в Одесі. Російські окупанти атакували балістикою.
А у Києві внаслідок російської атаки дрон влучив у будинок. Влучання зафіксовано у технічний поверх.
