У Харкові пролунали потужні вибухи

У Харкові пролунали потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 14:42
Вибухи в Харкові вдень 15 січня — яка небезпека
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Alina Smutko

Вибухи у Харкові пролунали вдень, 15 січня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Вибухи в Харкові 15 січня

"В деяких районах Харкова було чутно вибухи", — зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі інформація зʼясовується.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

А мер Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти завдають ударів по передмістю Харкова.

Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку Харкова.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 15 січня
Карта повітряних тривог станом на 15 січня 14:50. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи сьогодні лунали також в Одесі. Російські окупанти атакували балістикою.

А у Києві внаслідок російської атаки дрон влучив у будинок. Влучання зафіксовано у технічний поверх.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
