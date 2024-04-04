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У Харкові пролунали вибухи — що відомо

4 квітня 2024 01:20
оновлено: 02:06
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Харкові зараз 4 квітня - що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Харкові у четвер, 4 квітня, пролунали опісля опівночі. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Вибухи у Харкові 4 квітня

"У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!" — написав Терехов.

У Харкові пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Вибухи у Харкові 4 квітня. Фото: скриншот

Пізніше він повідомив, що ворог вдарив по приватним і багатоквартирним будинкам.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову. 

"Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові. Триває огляд місць профільними службами", — аписав Синєгубов.

Далі він додав, що у одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи. 

Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору. 

"За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації", — написав голова ОВА.

У свою чергу, Терехов розповів, що є попередня інформація про двох загиблих. Також на місці одного з прильотів почалася пожежа.

Ще на одному — обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три "прильоти" по житлових будинках.

У Харкові пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Вибухи у Харкові 4 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше застосування КАБ-1500 фіксувалося по Сумах.

Вчора вибухи пролунали й у Дніпрі: місту загрожувала авіаракета Х-59 "Ґедзь".

Харків
вибух
повітряна тривога
атака

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