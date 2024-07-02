У Харкові Ігор Терехов повідомив про вибухи

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: 831-ша бригада тактичної авіації

У Харкові пролунали потужні вибухи. Наразі їхні наслідки з'ясовуються. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у вівторок, 2 липня.

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Попередження про вибухи. Фото: скриншот

Вибухи у Харкові

Російські загарбники вже багато місяців не припиняють завдавати жорстоких ударів по Харкову. Для цього вони використовують керовані авіаційні бомби, артилерійські снаряди та дрони-камікадзе.

Сьогодні, 2 липня, мер міста Ігор Терехов попередив про чергові вибухи. За інформацією місцевих мешканців, було два прильоти внаслідок застосування росіянами керованих авіаційних бомб.

Міський голова закликав мирних мешканців перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до того моменту, поки загроза не мине.

Наразі в Харківській області, а також суміжній Денецькій, оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога у Харківській і Донецькій області. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителі Миколаївщини 2 липня чули гучний вибух.

Також ми писали, що 2 липня ворог вивів на бойове чергування у Чорне море додаткові одиниці флоту — загалом в акваторії спостерігається сім кораблів окупантів. Також росіяни присутні в Азовському та Середземному морях.