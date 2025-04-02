Вибухи у Харкові 2 квітня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 2 квітня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"У Харкові пролунали вибухи Будьте обережні", — написав Синєгубов о 00:19.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, що в Харківській області були зафіксовані "дрони", які рухалися в напрямку Дніпропетровської області.

Після перших вибухів, починаючи з 00:24 у Харкові пролунала ще серія вибухів. Синєгубов підтвердив, що над містом зафіксовано ударні дрони противника. Крім того, про перші наслідки атаки поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

"Ворог завдав вже кілька ударів по місту БпЛА. Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста. Будьте обережні", — написав він

Де оголосили тривогу

Станом на 00:21 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому стало відомо, що ворог атакував дроном Запорізьку громаду. Внаслідок атак. Загинула людина.

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