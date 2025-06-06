У Харкові потужні вибухи — яка причина

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У п'ятницю ввечері, 6 червня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто ракетами.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Вибухи у Харкові 6 червня — деталі

У п'ятницю близько 20 години вечора у Харкові пролунали потужні вибухи. Як згодом повідомив голова ОВА, російські війська атакують місто ракетами.

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"Росіяни атакують Харків ракетами. Лунають вибухи. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", — написав Синєгубов.

Згодом він додав, що за попередньою інформацією, є "прильоти" в одному з районів Харкова.

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"Попередньо, "прильоти" ворожих ракет зафіксовано у Київському районі Харкова. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Інформація уточнюється", — повідомив очільник ОВА.

Скриншот повідомлень очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що раніше ми писали про вибухи у Дніпрі, які пролунали вдень 6 червня.

Також ми інформували, що у ніч проти 6 червня потужні вибухи лунали у Києві.