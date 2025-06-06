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У Харкові пролунали вибухи — що відомо

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Дата публікації: 6 червня 2025 20:01
У Харкові потужні вибухи — яка причина
Термінова новина

У п'ятницю ввечері, 6 червня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто ракетами.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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У п'ятницю близько 20 години вечора у Харкові пролунали потужні вибухи. Як згодом повідомив голова ОВА, російські війська атакують місто ракетами.

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"Росіяни атакують Харків ракетами. Лунають вибухи. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", — написав Синєгубов.

Згодом він додав, що за попередньою інформацією, є "прильоти" в одному з районів Харкова.

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"Попередньо, "прильоти" ворожих ракет зафіксовано у Київському районі Харкова. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Інформація уточнюється", — повідомив очільник ОВА.

Харків атака РФ
Скриншот повідомлень очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що раніше ми писали про вибухи у Дніпрі, які пролунали вдень 6 червня.

Також ми інформували, що у ніч проти 6 червня потужні вибухи лунали у Києві.

Харків вибух війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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