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У Харкові пролунав потужний вибух

20 червня 2024 22:32
оновлено: 22:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибух у Харкові 20 червня
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: sud.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 20 червня, у Харкові пролунав вибух. У області лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибух у Харкові 20 червня

О 21:55 Повітряні Сили України попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних Сил
Скриншот допису Повітряних Сил

О 22:17 місцеві пабліки заявили, що у Харкові пролунав вибух.

Скриншот допису місцевого ЗМІ
Скриншот допису місцевого ЗМІ

Наразі у Харківській області продовжує лунати тривога. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни у четвер, 20 червня, обстріляли касетними боєприпасами селища в Донецькій області. В результаті ворожих ударів, три людини загинули та четверо отримали поранення, серед них є дитина.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по енергооб’єктах України. Унаслідок удару є пошкодження та постраждалі.

війна
Харків
вибух
Харківська область
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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