У Харкові пролунав вибух 15 грудня

Дим над містом. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

У Харкові у неділю, 15 грудня, пролунав вибух. Російські загарбники обстріляли Київський район міста, мешканців міста закликають лишатися в укриттях.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Повідомлення мера Харкова. Фото: скриншот

Вибух у Харкові

Російські загарбники не припиняються завдавати потужних ударів по мирних районах Харкова. Для цього вони застосовують керовані авіаційні бомби, дрони-камікадзе, артилерію та ракети. Місто зазнає значних руйнувань, а життя його мешканців у небезпеці.

У місті пролунали чергові вибухи. Попередньо, ворог обстріляв Київський район. Очевидці повідомляють, що ворог застосовує балістичне озброєння. Повідомляється про одного постраждалого.

У Харкові та області лунає сигнал повітряної тривоги. Окрім того, повітряна тривога оголошена ще в шести областях, більшість яких межує з Харківщиною. Військові закликають мирних мешканців перебувати в укриттях задля власної безпеки.

Повітряна тривога в низці областей. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що вибух сьогодні пролунав у Миколаєві. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу. Поліція та рятувальники працюють на місці події.

Також кілька днів тому було чутно вибухи у Херсоні. Водночас у регіоні не оголошували повітряну тривогу.