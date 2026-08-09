У Харкові російські ракети влучили у багатоповерхівки: є загиблі

Рятувальники розбирають уламки. Фото ілюстративне: ДСНС

Олександр Шорохов Редактор

Російська армія вранці 9 серпня атакувала Харків. Ракети та дрони влучили у кілька багатоповерхівок у Салтівському районі. Станом на зараз відомо, що постраждало 12 містян та двоє загиблі, на місці прильотів розпочато рятувальну операцію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Удари по Харкову

За словами очільника Харкова Ігоря Терехова, ворог поцілив по багатоквартирному житловому будинку, де зруйновані 7-10 поверхи.

Згодом стало відомо про влучання в ще одну багатоповерхівку.

"Ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці - цілеспрямовано бʼє по житлових будинках. Будьте обережні та перейдіть в укриття", — зазначив Терехов.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скріншот

Наразі відомо про 12 постраждалих та двох загиблих. На місці прильотів продовжується рятувальна операція.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Дергачівській громаді Харківської області родинам із дітьми рекомендують виїхати через різке погіршення безпекової ситуації. FPV-дрони атакують Слатине, Руську Лозову, Безруків і Лещенків.

При цьому з деяких районів Харківщини цивільні без допомоги військових вже не можуть самостійно залишити свої селища. Російські дрони та інші засоби ураження постійно контролюють дороги й під'їзди до деяких населених пунктів.