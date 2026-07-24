Удар по цивільному авто у Харкові: загинув водій

Пошкоджені автомобілі внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Олександр Шорохов Редактор

У Київському районі Харкова російський ударний безпілотник поцілив у цивільний легковий автомобіль. Внаслідок цього обстрілу водій транспортного засобу отримав надзвичайно важкі поранення. Медики на місці події оперативно проводили екстрені реанімаційні заходи для порятунку життя харків'янина, але врятувати його не вдалось.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Харкова Ігоря Терехова.

Наслідки атаки російських безпілотників

Російські війська завдали удару посеред дня, коли на вулицях міста було багато людей. На місце трагедії терміново прибули екіпажі екстреної медичної допомоги та профільні рятувальні служби.

Допис міського голови Харкова Ігоря Терехова у ТГ. Фото: скріншот

Лікарі боролися за життя пораненого водія до останнього, але він зрештою помер у машині швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Очільник міста Ігор Терехов висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого харків'янина. Наразі правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин армії РФ проти мирного населення України.

Як писали Новини.LIVE раніше, російська армія посилила атаки дронами на Харківщині та впроваджує нову тактику. Росія активно використовує ділянки кордону для запуску ударних безпілотників по території Харківщини.

Також Новини.LIVE повідомляли про масовані далекобійні відповіді з боку українських спецслужб. У ніч на 24 липня безпілотники СБУ синхронно атакували кілька військових аеродромів та паливних баз на території Росії. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму дронам вдалося успішно знищити коштовну радіолокаційну станцію окупантів "Небо-У".