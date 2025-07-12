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Головна Харків Удар РФ по житловій забудові в Харкові — є постраждалий

Удар РФ по житловій забудові в Харкові — є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 05:07
Обстріл Харкова 12 липня - атаковано житлову забудову, постраждала людина
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російська окупанти зранку, 12 липня, атакували Харків дронами та КАБом. Один з ворожих ударів прийшовся по житловій забудові, постраждала одна людина.

Про це у Telegram повідомляють мер Харкова Ігор Терехов і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Підтверджено один з ударів по житловій забудові Київського района. Є інформацію про постраждалого", — йдеться у повідомленні о 05:01.

Напередодні Терехов інформував, що росіяни завдали удар керованою авіаційною бомбою. Після цього був удар безпілотником. Крім того, Синєгубов підтвердив обстріл КАБом.

"Окупанти нанесли удар керованою авіаційною бомбою по Київському району Харкова. Зайнялася пожежа на місці влучання. Станом на зараз без постраждалих. Профільні служби продовжують огляд місця удару", — уточнив глава ОВА.

Оновлено о 05:24

На одне з повідомлень про вибух Синєгубов уточнив, що у Київському районі внаслідок удару дрону спалахнула будівля гаражу. Обійшлося без постраждалих. На місці вже працюють підрозділи ДСНС.

"Попередньо, зафіксовано удари 4 ворожими БпЛА в Київському районі Харкова. На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила. Інформація про наслідки влучання уточнюється", — поінформував глава Харківської ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі фактично по всій території України оголошували повітряну тривогу. Причиною сигналу стала атака дронів та ракет.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Львова, в місті як мінімум зафіксовано пожежу та пошкоджено будівлю. Детальніше читайте за цим посиланням.

Харків вибух обстріли війна в Україні Росія постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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