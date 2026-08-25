Удари по Харківщині: загинула людина, 13 постраждали

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська минулої доби атакували Харків та 12 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще 13 людей постраждали, серед них 13-річна дівчинка. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, склади, АЗС та інша цивільна інфраструктура. Також пошкоджено електромережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Наслідки ударів

У місті Ізюм загинув 46-річний чоловік. Там же постраждали дев'ятеро людей, серед них 13-річна дівчинка. У Харкові поранень зазнали чоловіки віком 51 та 26 років. Ще 56-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. У селі Подвірки Солоницівської громади така ж реакція виникла у 20-річного чоловіка.

Російські війська атакували Шевченківський, Київський та Основ'янський райони Харкова ракетами й безпілотниками.

Чим атакували

Загалом по області ворог застосував одну ракету, п'ять РСЗВ, чотири БпЛА типу "Молнія", два FPV-дрони та 28 безпілотників, тип яких встановлюється.

Що пошкоджено

У Харкові пошкоджено дві АЗС, два автомобілі та дві складські будівлі. У Золочеві Богодухівського району пошкоджено чотири автомобілі. В Ізюмі руйнувань зазнали 10 приватних і п'ять багатоквартирних будинків, а також електромережі. У селах Мечебилове, Новоселівка та Архангелівка отримали пошкодження складська будівля, приватні будинки та медичний заклад.

У селі Безруки Харківського району постраждав приватний будинок, у Дергачах — автомобіль. У Лиманівці пошкоджено цивільне підприємство, у Берестовому — агрофірму, а в Хотімлі — комбайн.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 255 людей. Від початку роботи там зареєстрували вже 54 848 людей.

Бої на фронті

За добу на фронті зафіксували 209 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 11 атак росіян. Ворог намагався просунутися в напрямку Козачої Лопані, Гоптівки, Стариці, Радьківки та Зарубинки. На Куп'янському напрямку російські війська здійснили одну наступальну дію в бік Курилівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни ввечері 23 серпня атакували передмістя Харкова, а в ніч проти 24 серпня вдарили по самому Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а також зафіксовано влучання в АЗС.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у неділю, 23 серпня, атакували населений пункт Лозівського району Харківської області. Ворожий дрон вдарив по вантажному вагоні поїзда, який був на станції поряд із платформою, де зупинили електропотяг для евакуації пасажирів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.