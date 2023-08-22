В Харкові пролунали вибухи
22 серпня 2023 20:39
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com
У Харкові місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі їх було чути два рази.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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