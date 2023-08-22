В Харкові пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com

У Харкові місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі їх було чути два рази.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Загроза балістики

У Повітряних Силах попередили, що на Харківщині та Полтавщині є загроза застосування балістичного озброєння.

Скриншот допису

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок нічного обстрілу міста Вовчанськ пошкоджені та зруйновані житлові будинки.