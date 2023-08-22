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В Харкові пролунали вибухи

22 серпня 2023 20:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Харкові пролунали вибухи
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі їх було чути два рази. 

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Нині в Україні оголошено повітряну тривогу.

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Загроза балістики

У Повітряних Силах попередили, що на Харківщині та Полтавщині є загроза застосування балістичного озброєння. 

Скриншот допису

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок нічного обстрілу міста Вовчанськ пошкоджені та зруйновані житлові будинки. 

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