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В Харкові пролунав вибух — російська авіація атакує місто

1 червня 2024 13:27
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Харкові — ПКС РФ здійснили авіаудар
Російський важкий винищувач Су-34 запускає керовану авіабомбу. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові вдень, 1 червня, пролунали вибухи. Тактична авіація ПКС РФ завдала авіаудару по місту. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Незадовго до цього, у ПС ЗСУ повідомили про загрозу від російських винищувачів на північно-східному напрямку. 

авіаудар харків
Скриншот допису ПС ЗСУ

Вибухи в місті також підтвердив харківський міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, авіабомба влучила в передмістя Харкова.

В Харкові пролунав вибух — російська авіація атакує місто - фото 2
Скриншот допису Терехова

Водночас за інформацією начальника оборони Слобожанщини Сергія Мельника, російські літаки знову зайшли на пускові рубежі.

вибухи харків
Скриншот допису Мельника

Глава ХОДА Олег Синєгубов своєю чергою заявив, що ворожий снаряд влучив в лісосмугу Харківського району. Інформації про потерпілих наразі не надходило.

харків авіаударї
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що в суботу, 1 червня, вибух пролунав у Миколаєві, коли російські війська вдарили по місту оперативно-тактичною ракетою "Іскандер". 

Додамо, що вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95 та дронами Shahed-136, внаслідок чого у Запорізькій, Вінницькій та Львівській областях пролунали вибухи.

Харків
Україна
авіабомба
вибух
війна в Україні
літаки

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