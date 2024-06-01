Вибухи в Харкові — ПКС РФ здійснили авіаудар

В Харкові пролунав вибух — російська авіація атакує місто
В Харкові вдень, 1 червня, пролунали вибухи. Тактична авіація ПКС РФ завдала авіаудару по місту.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи в Харкові
Незадовго до цього, у ПС ЗСУ повідомили про загрозу від російських винищувачів на північно-східному напрямку.
Вибухи в місті також підтвердив харківський міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, авіабомба влучила в передмістя Харкова.
Водночас за інформацією начальника оборони Слобожанщини Сергія Мельника, російські літаки знову зайшли на пускові рубежі.
Глава ХОДА Олег Синєгубов своєю чергою заявив, що ворожий снаряд влучив в лісосмугу Харківського району. Інформації про потерпілих наразі не надходило.
Нагадаємо, що в суботу, 1 червня, вибух пролунав у Миколаєві, коли російські війська вдарили по місту оперативно-тактичною ракетою "Іскандер".
Додамо, що вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95 та дронами Shahed-136, внаслідок чого у Запорізькій, Вінницькій та Львівській областях пролунали вибухи.
Читайте Новини.LIVE!