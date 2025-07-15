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Головна Харків Вечерній обстріл Харкова — є постраждалі

Вечерній обстріл Харкова — є постраждалі

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Дата публікації: 15 липня 2025 23:48
Вечірня атака БпЛА на Харків 15 липня 2025 року — постраждали люди
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Унаслідок масованої атаки по Київському району Харкова ввечері 15 липня постраждали дві людини. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо про обстріл Харкова ввечері 15 липня

Увечері 15 липня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Упродовж 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів. Зазнало пошкоджень цивільне підприємство в Київському районі міста. Після обстрілу спалахнула пожежа.

ОНОВЛЕНО: Станом на 00:07 16 липня кількість постраждалих зросла до трьох людей — їм допомагають медики.

Атака на Харків пізно ввечері 15 липня 2025 року
Скриншот повідомлень Олега Синєгубова 

Нагадаємо, увечері 15 липня було чутно вибухи у Дніпрі. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.

Також ми повідомляли про вечірню роботу сил ППО на Київщині. В області лунали вибухи. У повітряному просторі зафіксували ворожі БпЛА.

Харків безпілотники обстріли Олег Синєгубов війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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