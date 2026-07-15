Вибух під час інтерв'ю: лікар з Харкова розповів про роботу під обстрілами

Медпрацівники під час операції. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Харківський лікар Віктор Лихман заявив, що у зв'язку із війною та обстрілами режим роботи медиків у Харкові змінився. За його словами, робота відбувається цілодобово.

Як повідомляє журналістка Новини.LIVE, про це гендиректор обласного центру технології розповів під час розмови з журналістами.

Як змінилася робота медиків у Харкові

Лихман розповів, що медикам доводиться працювати фактично цілодобово, без нормованого графіка, а замість повноцінних укриттів вони використовують підвальні приміщення.

"Дійсно режим роботи змінився, працювати доводиться з навантаженням. Тобто працювати доводиться цілодобово, без нормованості в робочому дні. Ми працюємо до того, наскільки це потрібно нашим пацієнтам. Це стосується і терапевтичних підрозділів, і хірургічних підрозділів. У нас, на жаль, повноцінних укриттів в наших будівлях немає. Це підвальні приміщення, які можуть бути використані під укриття", — сказав лікар.

Зауважимо, що прямо в момент спілкування з журналістами у Харкові пролунав потужний вибух. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Спілкування лікаря з журналістами. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові будуть новий регіональний онкоцентр, який буде розташований під землею. Тобто, він працюватиме навіть під час тривог. Якщо ці фінансування буде достатньо, то підземний комплекс зведуть вже до кінця серпня 2027 року. Далі буде будівництво наземного корпусу.

Також ми писали, що в ніч проти 12 липня росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті було пошкоджено понад 20 будинків та були постраждалі.