Відключення світла у Харківській області 13 листопада - які графіки

Відключення світла на Харківщині — які графіки на завтра
Завтра у четвер, 13 листопада, у Харківській області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх буде застосовано по причині складної ситуації в енергосистемі через обстріли РФ.
Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".
Відключення світла в Харківській області 13 листопада
"З 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться від 2 до 4 черг відключень одночасно", — йдеться у повідомленні.
Також в обленерго розписали, які підчерги та в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30 та з 13:00 до 16:30;
- 2.2 черга — світла не буде з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30 та з 13:00 до 16:30;
- 3.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:00, з 08:00 до 09:30 та з 13:00 до 16:30;
- 3.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 09:30 до 20:00;
- 4.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 09:30 до 20:00;
- 4.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 09:30 до 20:00;
- 5.1 черга — світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 16:30 до 23:00;
- 5.2 черги — світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 16:30 до 23:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 00:00 до 02:30, з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:30, з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:00;
Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.
Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, що в Одесі 13 листопада теж будуть відключення світла. Які графіки дали на завтра — читайте за посиланням.
Також ми писали, що треба зробити перед тим, як відключать світло.
Читайте Новини.LIVE!