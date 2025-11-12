Відключення світла у Харківській області 13 листопада - які графіки

Дівчина з лампою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

Завтра у четвер, 13 листопада, у Харківській області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх буде застосовано по причині складної ситуації в енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Відключення світла в Харківській області 13 листопада

"З 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться від 2 до 4 черг відключень одночасно", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

1.2 черга — світла не буде з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

2.1 черга — світла не буде з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30 та з 13:00 до 16:30;

2.2 черга — світла не буде з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30 та з 13:00 до 16:30;

3.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:00, з 08:00 до 09:30 та з 13:00 до 16:30;

3.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 09:30 до 20:00;

4.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 09:30 до 20:00;

4.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 09:30 до 20:00;

5.1 черга — світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 16:30 до 23:00;

5.2 черги — світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 16:30 до 23:00;

6.1 черга — світла не буде з 00:00 до 02:30, з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:00;

6.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:30, з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:00;

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Графіки відключень світла на Харківщині 13 листопада. Фото: скриншот з Telegram

