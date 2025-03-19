Ворог масовано б'є по Куп'янську з авіації — що відомо

Ворог масовано атакує Куп'янськ з авіації — подробиці від влади
Росіяни масовано завдають ударів по Куп'янську Харківської області. Окупанти гатять по регіону з авіації.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в середу, 19 березня.
Масований обстріл Куп'янська
За словами Синєгубова, росіяни масовано атакують Куп'янськ на Харківщині — по місту випускають авіабомби. Лише за останні кілька годин окупанти вдарили щонайменше 20 КАБами.
"Є пошкодження критичної інфраструктури, виникли пожежі на цивільних об'єктах. Постійна загроза повторних ударів ускладнює роботу профільних служб. Інформація щодо наявності постраждалих уточнюється", — зазначив начальник ОВА.
Наразі Харківській області, зокрема у Куп'янську, оголошено небезпеку. Карта повітряних тривог станом на 22:27 19 березня має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері 19 березня у Кропивницькому було гучно. В місті пролунав потужний вибух під час оголошеної повітряної тривоги.
Також протиповітряна оборона в середу, 19 березня, працювала на Київщині. В області лунали потужні вибухи.
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