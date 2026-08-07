Захист Харкова від дронів: Терехов про підготовку до зими

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харків продовжує жити під постійними російськими обстрілами та водночас готується до нового опалювального сезону й навчального року. У місті не планують зупиняти громадський транспорт під час тривог, але вже запровадили нові протоколи безпеки. Також триває робота над захистом від FPV-дронів, будівництвом підземних шкіл і модернізацією систем енергозабезпечення.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Обстріли тривають

За словами міського голови, ситуація в Харкові залишається напруженою. Під час ефіру в місті знову лунала повітряна тривога. Він зазначив, що цього разу вибухів не було, однак під час останніх атак росіяни вдарили по кількох локаціях, пошкодили приватні будинки, а п'ятеро людей дістали поранення.

"Ситуація дуже напружена. Було влучання по декількох локаціях, пошкоджені приватні житлові будинки, п'ять людей отримали поранення. Але сьогодні, на щастя, нічого не сталося", — сказав Ігор Терехов.

Нові загрози

Мер зазначив, що характер російських атак на Харків змінився. Якщо раніше місто здебільшого атакували ракетами С-300, С-400, балістикою та ударними безпілотниками, то зараз окупанти дедалі частіше використовують комбіновані удари. Серед нових загроз він назвав FPV-дрони, які все частіше застосовують для атак на цивільні об'єкти, транспорт, автомобілі з водою та іншу інфраструктуру.

Попри це, обмежувати рух транспорту в Харкові не планують. Натомість у місті вже запровадили нові протоколи безпеки для водіїв комунального транспорту. Вони визначають порядок дій під час повітряної тривоги та місця, де пасажири можуть швидко перейти до укриттів або станцій метро.

"Ми не будемо вводити обмеження щодо руху транспорту, бо життя міста має тривати. Але вже розробили нові протоколи безпеки для водіїв комунального транспорту", — зазначив Терехов.

Захист від FPV

Міський голова заявив, що місто працює над комплексом заходів із захисту Харкова від FPV-дронів. Деталей він не розкрив, однак наголосив, що місто вже реалізувало низку рішень, які допомогли зменшити кількість ворожих атак. За його словами, до цієї роботи залучені комунальні підприємства, а заходи безпеки продовжують удосконалювати.

"Якби ми не зробили певні кроки, FPV-дронів у Харкові було б значно більше. Ми не зупиняємося і будемо працювати далі", — заявив Ігор Терехов.

Підготовка до зими

У Харкові вже триває підготовка до нового опалювального сезону. Терехов закликав не піддаватися паніці та запевнив, що місто робить усе можливе, аби пройти зиму стабільно. За його словами, Харків залучив кошти міського бюджету та міжнародних партнерів. Основний акцент роблять на децентралізації тепло-, водо- та електропостачання, щоб зробити систему більш стійкою до можливих російських ударів.

"Ми готуємося до опалювального сезону. Нам потрібна децентралізація теплопостачання, водопостачання та електропостачання, і ми над цим працюємо", — сказав мер.

Нові підземні школи

Міський голова повідомив, що Харків продовжує розвивати мережу підземних навчальних закладів. За його словами, місто вже побудувало дев'ять таких шкіл, а 1 вересня планує відкрити ще одну. Крім того, сім станцій метро переобладнали для навчання дітей. Водночас Терехов наголосив, що надалі цей напрямок потребує підтримки держави, адже можливості міського бюджету обмежені.

"Ми вже побудували дев'ять підземних шкіл. Першого вересня відкриємо ще одну, а також переобладнали сім станцій метрополітену для навчання дітей", — повідомив Терехов.

Навчання дітей

За словами мера, зараз близько 40% дітей, які залишаються у Харкові, вже мають можливість навчатися у змішаному форматі. Цей показник планують поступово збільшувати завдяки відкриттю нових безпечних просторів.

"Приблизно 40% дітей, які перебувають у Харкові, вже навчаються у комбінованому форматі", — зазначив Ігор Терехов.

Бюджет під тиском

Терехов визнав, що міський бюджет працює в дуже напружених умовах. За його словами, Харків одночасно фінансує відновлення, соціальні програми, будівництво підземних шкіл та підтримку Сил оборони. Він також повідомив, що місто поки не отримало державної субвенції на відбудову, тому змушене шукати баланс між усіма витратами.

"Бюджет дуже напружений. Нам потрібно знаходити кошти і на відбудову, і на будівництво шкіл, і на підтримку людей, і на допомогу Збройним силам України", — підсумував Ігор Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині запускають новий проєкт для захисту цивільних від FPV-дронів, зокрема тих, що працюють через оптоволоконний канал. На його реалізацію область уже спрямувала 7 млн грн. Загалом проєкт може коштувати до 30 млн грн. Паралельно в регіоні продовжують накривати дороги антидроновими сітками.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що категорично не підтримує залучення трудових мігрантів в Україну. Він вважає, що нестачу працівників потрібно вирішувати передусім за рахунок українців. Йдеться про ветеранів, переселенців, молодь та людей старшого віку. Також, на його думку, держава має створити умови для повернення українців, які виїхали через війну.