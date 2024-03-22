15 вибухів у Харкові — Терехов повідомляє про пожежу на прильотах
22 березня 2024 04:57
оновлено: 05:55
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті в ніч проти п'ятниці, 22 березня, пролунало близько 15 вибухів. Також є прильоти.
Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.
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