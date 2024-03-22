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15 вибухів у Харкові — Терехов повідомляє про пожежу на прильотах

22 березня 2024 04:57
оновлено: 05:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
15 вибухів у Харкові — Терехов повідомляє про пожежу на прильотах
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті в ніч проти п'ятниці, 22 березня, пролунало близько 15 вибухів. Також є прильоти.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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У Харкові було 15 вибухів. Є пожежа на місцях прильотів.

15 вибухів у Харкові — Терехов повідомляє про пожежу на прильотах - фото 1

Очільник Харківської ОВА Сергій Синєгубов заявив, що ворог поцілив в обʼєкти критичної інфраструктури.

15 вибухів у Харкові — Терехов повідомляє про пожежу на прильотах - фото 2

Оновлено 05:10. Синєгубов пише, що Харків практично без світла через атаку.

15 вибухів у Харкові — Терехов повідомляє про пожежу на прильотах - фото 3

Оновлено 05:17.

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