15 вибухів у Харкові — Терехов повідомляє про пожежу на прильотах

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті в ніч проти п'ятниці, 22 березня, пролунало близько 15 вибухів. Також є прильоти.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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Очільник Харківської ОВА Сергій Синєгубов заявив, що ворог поцілив в обʼєкти критичної інфраструктури.

Оновлено 05:10. Синєгубов пише, що Харків практично без світла через атаку.

Оновлено 05:17.

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