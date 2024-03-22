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15 взрывов в Харькове - Терехов сообщает о пожаре на прилетах

22 марта 2024 04:57
обновлено: 05:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
15 взрывов в Харькове - Терехов сообщает о пожаре на прилетах
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе в ночь на пятницу, 22 марта, раздалось около 15 взрывов. Также есть прилеты.

Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.

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В Харькове было 15 взрывов. Есть пожар на местах прилетов.

15 взрывов в Харькове - Терехов сообщает о пожаре на прилетах - фото 1

Глава Харьковской ОВА Сергей Синегубов заявил, что враг попал в объекты критической инфраструктуры.

15 взрывов в Харькове - Терехов сообщает о пожаре на прилетах - фото 2

Обновлено 05:10. Синегубов пишет, что Харьков практически без света из-за атаки.

15 взрывов в Харькове - Терехов сообщает о пожаре на прилетах - фото 3

Обновлено 05:17.

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