15 взрывов в Харькове - Терехов сообщает о пожаре на прилетах
22 марта 2024 04:57
обновлено: 05:17
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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе в ночь на пятницу, 22 марта, раздалось около 15 взрывов. Также есть прилеты.
Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.
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В Харькове было 15 взрывов. Есть пожар на местах прилетов.
Глава Харьковской ОВА Сергей Синегубов заявил, что враг попал в объекты критической инфраструктуры.
Обновлено 05:10. Синегубов пишет, что Харьков практически без света из-за атаки.
Обновлено 05:17.
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