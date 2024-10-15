Воїни аеророзвідки знищили російську артилерію на Харківщині

Аеророзвідники вдарили по артилерії на Харківщині — відео
Українські військові продовжують ліквідацію окупантів на Харківському напрямку. Так воїни аеророзвідки знищили артилерію загарбників.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у вівторок, 15 жовтня.
Ліквідація окупантів на Харківщині
Аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР, бійці бригади Нацгвардії "Хартія", 12-ї бригади оперативного значення "Азов" та 92 бригади ЗСУ виявили та знищили російські гармати на Харківщині.
"Цілодобова, цілеспрямована, завзята й системна робота дає результат — як українські воїни перетворюють ворожу артилерію в брухт і мотлох дивіться у відео!", — йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, як воїни влучають в російську артилерію та вона одна за одною вибухає.
Нагадаємо, українські прикордонники знищили ворожий мінометний розрахунок на одному з напрямків фронту.
Також ми писали, що воїни Третьої штурмової поповнили обмінний фонд окупантами з Харківського напрямку.
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