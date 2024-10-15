Воины аэроразведки уничтожили российскую артиллерию на Харьковщине

Удар по пушкам оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают ликвидацию оккупантов на Харьковском направлении. Так воины аэроразведки уничтожили артиллерию захватчиков.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram во вторник, 15 октября.

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Аэроразведчики подразделений активных действий ГУР, бойцы бригады Нацгвардии "Хартия", 12-й бригады оперативного значения "Азов" и 92 бригады ВСУ обнаружили и уничтожили российские пушки в Харьковской области.



"Круглосуточная, целенаправленная, упорная и системная работа дает результат — как украинские воины превращают вражескую артиллерию в металлолом и старье смотрите в видео!", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как воины попадают в российскую артиллерию, и она одна за другой взрывается.

Скриншот поста ГУР

Напомним, украинские пограничники уничтожили вражеский минометный расчет на одном из направлений фронта.

Также мы писали, что воины Третьей штурмовой пополнили обменный фонд оккупантами из Харьковского направления.