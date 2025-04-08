Агент ФСБ влаштував у Харкові серію злочинів та планував вбити посадовців

Слідчі дії Харківської обласної прокуратури. Фото: Харківська обласна прокуратура

До суду у Харкові направлено обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка, який, за версією слідства, співпрацював із ФСБ РФ і здійснював злочинну діяльність на території України. Йому інкримінують убивство українського військовослужбовця, замахи на життя посадовців, диверсії, підготовку до терактів та підпали.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Зловмисник — уродженець окупованої Євпаторії, раніше неодноразово судимий. У 2015 році він переїхав до російського Бєлгорода, де потрапив у поле зору спецслужб країни-агресора через свою активну проросійську позицію. Саме там, за даними слідства, він і погодився виконувати завдання російської розвідки, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

Підозрюваний. Фото: Харківська обласна прокуратура

У лютому 2024 року агент прибув до Харкова, де почав реалізовувати інструкції кураторів із Росії. Першим його кроком стало цілеспрямоване вбивство українського військового — 5 березня він застрелив військовослужбовця у спину просто на вулиці. Потерпілий помер до приїзду медиків.

Запчастина від вибухового пристрою. Фото: Харківська обласна прокуратура

Закладена вибухівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Надалі агент перейшов до диверсій. У ніч проти 26 березня він кинув гранату М67 у приміщення районної адміністрації Харкова. Вибух спричинив пошкодження на суму майже 2,5 млн гривень. Згодом він встановив вибуховий пристрій біля дверей будівлі медико-соціальної експертної комісії, що також призвело до пошкоджень.

Тротил. Фото: Харківська обласна прокуратура

У жовтні 2024 року обвинувачений спробував організувати замах на начальника Дергачівської міської військової адміністрації. Для цього він заклав під авто посадовця вибухівку з магнітним кріпленням. На щастя, посадовець вчасно виявив підозрілий пристрій і звернувся до правоохоронців.

Також агент збирав дані про керівника Харківської обласної військової адміністрації. За планом, він мав закласти вибухівку в авто посадовця і вбити його за 50 тисяч доларів, однак, відчуваючи, що за ним стежать, відклав реалізацію цього завдання.

Крім того, чоловік скоїв підпали двох військових автомобілів у Харкові.

У жовтні 2024 року його затримали в електричці, коли він намагався втекти з міста. Його взяли під варту без можливості внесення застави. Справа слухатиметься у Дзержинському районному суді Харкова. Якщо провину буде доведено, чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі пролунав гучний вибух — підірвали авто посадовця.

Згодом стало відомо, що посадовець помер у лікарні в Дніпрі від отриманих поранень.